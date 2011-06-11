В Петербурге введут выплату 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческих семьях

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Петербург сохраняет статус социально ориентированного города и стабильно выполняет программу поддержки населения почти на 100%.

В Санкт-Петербурге готовят новые меры поддержки семей с детьми. В 2026 году в рамках городской госпрограммы планируется ввести единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческих семьях петербуржцев. Одновременно город продолжит расширять сеть "Серебряных центров" для жителей старшего возраста. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Петербург сохраняет статус социально ориентированного города и стабильно выполняет программу поддержки населения почти на 100%. По его словам, расходы на ключевую социальную программу ежегодно растут: в 2025 году на нее направили почти 170 млрд рублей, а в 2026 году планируется выделить около 187 млрд.

В 2025 году различные меры поддержки получили более 2 млн жителей. В том числе в год 80-летия Победы повышенные выплаты были перечислены примерно 203 тысячам человек — ветеранам, блокадникам, вдовам погибших участников войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и детям войны.

Власти напоминают, что город не только выполняет действующие обязательства, но и вводит новые. В 2025 году во всех районах заработали бесплатные пункты проката вещей для новорожденных, расширились услуги социальной няни, а в вузах появились комнаты матери и ребенка. Для студенток очной формы действует единовременная выплата по беременности в 100 тысяч рублей — в прошлом году ее получили 346 петербурженок. Также многодетным семьям компенсируют 50% стоимости обучения ребенка, а при рождении третьего и последующих детей предоставляют выплату на погашение ипотеки до 1 млн рублей.

Фото: pxhere