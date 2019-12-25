Где и как в Петербурге можно получить бесплатные вещи для новорождённых

Пункты выдачи (проката) уже открыты в разных районах города.

В Петербурге появилась возможность взять напрокат вещи для новорожденных. Это городская социальная инициатива в рамках нацпроекта "Семья" и региональных программ поддержки семей, которая позволяет молодым, малообеспеченным и многодетным семьям бесплатно или на льготных условиях получить предметы первой необходимости для ухода за младенцем.

Цель проекта — снизить финансовую нагрузку на родителей маленьких детей, когда многие нужные вещи (коляска, кроватка, автолюлька и др.) используются лишь временно, а их приобретение для многих семей является серьёзной затратой.

Пункты выдачи (проката) уже открыты в разных районах города: на базе Центров помощи семье и детям, в социальных службах и кризисных центрах.

Какие вещи можно получить:

В перечень входят 22 предмета первой необходимости, в частности:

– коляски (люлька, трансформеры, прогулочные);

– кроватки с матрасом, бортики;

– пеленальные столики, комоды, пеленальные доски;

– ванночки, манежи, ходунки;

– автолюльки и автокресла;

– детские весы, видеоняни, шезлонги, сумки-переноски, эргорюкзаки.

Полный список предоставила администрация Петербурга на своей официальной странице ВКонтакте.

В большинстве случаев вещь предоставляется на срок до 6 месяцев, с возможностью продления. Крупногабаритные предметы (коляски, кроватки) могут быть доставлены на дом бесплатно, зачастую с услугой сборки.

Кто может воспользоваться услугой

Проект ориентирован на следующие категории семей:

– семьи с детьми до 1,5 лет (временный возрастной лимит);

– малообеспеченные семьи;

– многодетные семьи;

– неполные и студенческие семьи;

– семьи с детьми-инвалидами или дети, находящиеся под опекой;

– семьи, где один из родителей — безработный или в трудной жизненной ситуации.

Важно: для получения вещей напрокат требуется проживание или временное пребывание в Санкт-Петербурге (регистрация или подтверждение адреса)

Как получить вещи: пошаговая инструкция

Узнать ближайший пункт проката: найти адрес, режим работы, контактный телефон центра социальной помощи в вашем районе. Позвонить или уточнить наличие нужной вещи: перед посещением желательно позвонить и убедиться, что нужный предмет есть в наличии. Подготовить документы

Обычно требуются:

– паспорт (заявителя);

– свидетельство о рождении ребёнка;

– документы, подтверждающие категорию семьи (справка, удостоверения, свидетельства);

– документы, подтверждающие место проживания (регистрация, временная прописка).

Оформить заявление и заключить договор Получить вещь и забрать её: в некоторых случаях возможна доставка на дом и сборка.

Продление срока (при необходимости)

Еслисемья нуждается в тех или иных вещах, можно подать заявку на продление, если такого права нет — по согласованию с пунктом проката.

Преимущества проекта

Экономия средств — многие вещи, особенно крупные, дороги в покупке;

Удобство — не нужно хранить всё оборудование дома на постоянной основе;

Гибкость — если вещь перестанет быть нужной, можно вернуть её;

Поддержка семей — особенно для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации;

Экологичность — вещи используются многими семьями, что уменьшает излишнее потребление.

Важные моменты и советы

Обратитесь в Центр помощи семье и детям в вашем районе — не все пункты выдают вещи для семей из других районов. Полный перечень районных пунктов проката можно найти по ссылке;

Уточните заранее, можно ли оформить всё дистанционно или через электронный сервис;

Если нужной вещи нет в вашем пункте — возможно, её можно запросить у другого района;

Берегите вещи, соблюдайте правила эксплуатации и возврата;

Следите за сроками возврата, чтобы избежать штрафов или отказа;

Иногда проект может дополняться локальными инициативами, фондами или благотворительными акциями — следите за объявлениями.

Коллаж: Piter.TV