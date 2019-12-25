Где и как в Петербурге можно получить бесплатные вещи для новорождённых

В Петербурге появилась возможность взять напрокат вещи для новорожденных. Это городская социальная инициатива в рамках нацпроекта "Семья" и региональных программ поддержки семей, которая позволяет молодым, малообеспеченным и многодетным семьям бесплатно или на льготных условиях получить предметы первой необходимости для ухода за младенцем.
Цель проекта — снизить финансовую нагрузку на родителей маленьких детей, когда многие нужные вещи (коляска, кроватка, автолюлька и др.) используются лишь временно, а их приобретение для многих семей является серьёзной затратой.
Пункты выдачи (проката) уже открыты в разных районах города: на базе Центров помощи семье и детям, в социальных службах и кризисных центрах.
Какие вещи можно получить:
В перечень входят 22 предмета первой необходимости, в частности:
– коляски (люлька, трансформеры, прогулочные);
– кроватки с матрасом, бортики;
– пеленальные столики, комоды, пеленальные доски;
– ванночки, манежи, ходунки;
– автолюльки и автокресла;
– детские весы, видеоняни, шезлонги, сумки-переноски, эргорюкзаки.
Полный список предоставила администрация Петербурга на своей официальной странице ВКонтакте.
В большинстве случаев вещь предоставляется на срок до 6 месяцев, с возможностью продления. Крупногабаритные предметы (коляски, кроватки) могут быть доставлены на дом бесплатно, зачастую с услугой сборки.
Кто может воспользоваться услугой
Проект ориентирован на следующие категории семей:
– семьи с детьми до 1,5 лет (временный возрастной лимит);
– малообеспеченные семьи;
– многодетные семьи;
– неполные и студенческие семьи;
– семьи с детьми-инвалидами или дети, находящиеся под опекой;
– семьи, где один из родителей — безработный или в трудной жизненной ситуации.
Важно: для получения вещей напрокат требуется проживание или временное пребывание в Санкт-Петербурге (регистрация или подтверждение адреса)
Как получить вещи: пошаговая инструкция
- Узнать ближайший пункт проката: найти адрес, режим работы, контактный телефон центра социальной помощи в вашем районе.
- Позвонить или уточнить наличие нужной вещи: перед посещением желательно позвонить и убедиться, что нужный предмет есть в наличии.
- Подготовить документы
Обычно требуются:
– паспорт (заявителя);
– свидетельство о рождении ребёнка;
– документы, подтверждающие категорию семьи (справка, удостоверения, свидетельства);
– документы, подтверждающие место проживания (регистрация, временная прописка).
- Оформить заявление и заключить договор
- Получить вещь и забрать её: в некоторых случаях возможна доставка на дом и сборка.
Продление срока (при необходимости)
Еслисемья нуждается в тех или иных вещах, можно подать заявку на продление, если такого права нет — по согласованию с пунктом проката.
Преимущества проекта
Экономия средств — многие вещи, особенно крупные, дороги в покупке;
Удобство — не нужно хранить всё оборудование дома на постоянной основе;
Гибкость — если вещь перестанет быть нужной, можно вернуть её;
Поддержка семей — особенно для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации;
Экологичность — вещи используются многими семьями, что уменьшает излишнее потребление.
Важные моменты и советы
Обратитесь в Центр помощи семье и детям в вашем районе — не все пункты выдают вещи для семей из других районов. Полный перечень районных пунктов проката можно найти по ссылке;
Уточните заранее, можно ли оформить всё дистанционно или через электронный сервис;
Если нужной вещи нет в вашем пункте — возможно, её можно запросить у другого района;
Берегите вещи, соблюдайте правила эксплуатации и возврата;
Следите за сроками возврата, чтобы избежать штрафов или отказа;
Иногда проект может дополняться локальными инициативами, фондами или благотворительными акциями — следите за объявлениями.
Коллаж: Piter.TV
