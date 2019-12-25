Молодые тренеры, переехавшие в малые города Ленобласти, получат 1 млн рублей

Такое решение закреплено постановлением губернатора региона Александра Дрозденко, подписавшим программу "Земский тренер".

С 2026 года молодым тренерам, согласившимся переехать в маленькие города и посёлки Ленинградской области, будет предоставлена региональная поддержка в размере 1 млн рублей. Такое решение закреплено постановлением губернатора региона Александра Дрозденко, подписавшим программу "Земский тренер". Об этом глава 47-ого региона рассказал в своём Telegram-канале.

Власти Ленобласти ожидают, что в следующем году регион пополнится 12 новыми специалистами, готовыми воспитывать будущих чемпионов.

Фото: Pxhere