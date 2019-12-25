  1. Главная
Молодые тренеры, переехавшие в малые города Ленобласти, получат 1 млн рублей
Сегодня, 10:35
Такое решение закреплено постановлением губернатора региона Александра Дрозденко, подписавшим программу "Земский тренер".

С 2026 года молодым тренерам, согласившимся переехать в маленькие города и посёлки Ленинградской области, будет предоставлена региональная поддержка в размере 1 млн рублей. Такое решение закреплено постановлением губернатора региона Александра Дрозденко, подписавшим программу "Земский тренер". Об этом глава 47-ого региона рассказал в своём Telegram-канале. 

Власти Ленобласти ожидают, что в следующем году регион пополнится 12 новыми специалистами, готовыми воспитывать будущих чемпионов.

Ранее мы сообщили о том, что старшеклассники из Ленобласти одержали победу в конкурсе "Большая перемена".

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, социальная поддержка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

