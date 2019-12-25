Трехлетняя жительница Школьной улицы случайно выпила средство для очистки

В Приморском районе Петербурга трехлетняя девочка выпила средство для очистки. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Ребенок был доставлен в больницу имени Филатова вечером 5 марта из квартиры дома по Школьной улице, у малышки воспалилось горло. Предварительно, дома она по недосмотру родителей выпила средство, которое содержит кислоту.
Семья пострадавшей благополучная и не состоит на учете. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: петербурженка получила ожог пищевода, выпив газировку с жидким азотом.
Фото: Piter.TV
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