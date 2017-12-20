"Викинги" 5 сезон: 9 серия выходит в переводе, Ивар переживает после первого поражение Лагерте

В эфир выходит уже 9 серия 5 сезона исторического сериала "Викинги". Премьера на телеканале History состоится 17 января, а на русском языке серия появится ночью на 18 января.

Лагерта и Ивар в 9 серии 5 сезона сериала "Викинги" будут обдумывать свое последнее столкновение. Королева Каттегата выиграла первое сражение с сыном Рагнара. У опытной воительницы было преимущество в виде смелой стратегии. А Ивару не хватило опыта, чтобы обыграть первую жену своего отца и убийцу матери.

Интересным для зрителей оказался эпизод. В котором Лагерта нашла и забрала эпископа Хейхмунда. Сразу же появились теории, что между королевой и христианином может завязаться дружба, подобная связи между Рагнаром Лотброком и монахом Ательстаном. Хотя сложно поверить, что сценаристы начнут повторять эту историю с другими персонажами.

Скорее всего, Лагерта использует эпископа для торга с Иваром. Хейхмунд заявляет королеве, что та может считать его равным. Но расположение опытной женщины трудно завоевать. Тем не менее, зрители строят много предположений насчет этой пары. Все уверены, что эпископ проживет как минимум до конца 5 сезон "Викингов". Более того, все уверены, что он сыграет важную роль в противостоянии Лагерты и Ивара.

Ивар между тем по-своему переживает поражение Лагерте. Он обсуждает что-то с приближенным человеком. При этом на доводы брата о прекращении бессмысленной войны он лишь смеется. Кажется, Ивар намерен добиться славы не меньшей, чем была у его отца. При это он отчаянно бросается во все свои планы.

У Флоки, который отправился в Исландию, тем временем свои проблемы. В его лагере назрел серьезный разлад. И помирить людей ему не удается. В дело идут топоры.

Само название серии - "Простая история" – заставляет напрягаться. Кажется, под видом серии-передышки, создатели подсунут зрителям эпизод с неожиданной трагедией или хитрым нападением.

Фото и видео: терйлер серии