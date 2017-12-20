"Викинги" 5 сезон: 8 серия выходит в переводе, сыновья Рагнара сходятся в битве против друг друга

В эфир выходит 8 серия 5 сезона исторического сериала "Викинги". Премьера на телеканала History состоится 10 января, а на русском языке серия появится чуть позже.

В новом эпизоде сериала "Викинги" наконец-то состоится масштабное сражение между сыновьями Рагнара. Ивар хочет завоевать Каттегат и отомстить за смерть любимой матери. Лагерта не хочет уходить с трона.

Братья разбились на два лагеря. Одни поддерживают Лагерту, другие стоят на стороне Ивара. Как и ожидал ранее Уббе, Ивар пошел в атаку на земле. В прошлом эпизоде были опасения, что его силы ударят с моря. Однако Лагерта разработала план, который помог предотвратить это.

Война между викингами может разорвать их мир и сделать уязвимыми для врагов. Но сыновья Рангара намерены разделить его наследие, чего бы им это не стоило.

В 8 эпизоде обе армии сойдутся лицом к лицу. В трейлере серии видно, что в ходе сражения будет много шокирующих вещей. Куда-то встревоженно смотрит Лагерта, а Ивар радостно кричит.

Перед сражением братья сойдутся вместе. Бьорн уговаривает братьев не воевать, так как это приведет только к трагедии. Однако Ивар непреклонен. Перед битвой он говорит Уббе, что они больше не братья.

Видимо, в новом эпизоде зрителей ждет смерть главных персонажей. Такую масштабную войну без смертей завершить нельзя. Так как информации о смерти Лагерты в исторически справках и сказаниях мало, то, возможно, именно она распрощается с жизнью.

Пока Каттегат разрывает гражданская война, Флоки устраивается в своей новой земле. Хотя некоторые из его людей сомневаются, что им удастся хорошо устроиться в Исландии. Но другие верят Флоки. Поэтому горстка викингов остается на этом участке земли.

Фото и видео: трейлер серии