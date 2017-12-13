"Викинги" 5 сезон: 4 серия выходит в переводе, Хемунд и Этельвульф готовы отвоевать Йорк у Ивара

В эфир выходит 4 серия 5 сезона исторического сериала "Викинги". Премьера на телеканала History состоится 13 декабря, а на русском языке серия появится позже.

В среду, 13 декабря, на телеканале History выходит новая серия "Викингов". В 4 эпизоде продолжается арка с захватом Йорка. В прошлый раз епископ Хемунд вступил в бой с викингами. Теперь же он и наследник Эдмунда Этельвульф снова собираются начать схватку. Лидеры англичан разрабатывают возвращения Йорка и мести сыну Рагнара Ивару.

Но в строю противников викингов все не так ровно. Этельвульф в трейлере отчитывает Хемунда. Король напоминает, что он для епископа царь и бог. А спор произошел из-за восстановления контроля над Йорком. У двух мужчин разные взгляды на победу над викингами. Хемунд не прочь заморить своих врагов-язычников голодом в окруженном городе.

В строю Ивара тоже не все идеально. Оставшийся с ним Хвицерк сомневается, что у брата есть план Уббе со своими людьми ушел от Ивара. Старший брат понял, что бескостный достиг своей головы и не станет лучше. При этом Ивар часто пренебрегает окружающими в угоду своим прихотям. Уббе отправился в Каттегат. И там Лагерта предлагает ему создать альянс. Теперь осталось узнать, согласится ли он.

В трейлере показали загадочный момент: саксы прорываются в Йорк и осторожно шагают по нему. Потом открывают ворота и видят там что-то шокирующее. И епископ, и король явно удивлены зрелищу. Что именно приготовили для них люди Ивара – можно будет узнать только в новой серии.

Флоки решает остаться в Исландии, решив, что это место идеально для его конца. А Бьорн продолжает свое путешествие по Средиземному морю. Правда, его попытка захватить город закончились совсем не так, как он ожидал.

Видео: трейлеры серии