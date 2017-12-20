"Викинги", 5 сезон: 5 серия выходит в переводе, Ивар и Хехмунд сходятся лицом к лицу

В эфир выходит 5 серия 5 сезона исторического сериала "Викинги". Премьера на телеканала History состоится 20 декабря, а на русском языке серия появится чуть позже.

В среду, 20 декабря, выходит очередной эпизод 5 сезона сериала "Викинги". В 5 серии продолжается битва за Йорк и путешествие старшего сына Рагнара по Каиру.

Армия викингов под руководством младшего сына Рагнара Ивара сдала саксам Йорк в прошлой серии. Однако они не собираются отступать. Это чувствует и еписком хехмунд. Поэтому во время торжества по поводу возвращения города он остается хмурым. Собственно. Его предчувствие не обманывает его: Бескостный и его армия заходит врагам со спины и начинается сражение. И происходит главное: Ивар Бескостный и епископ Хехмунд сходятся во время битвы за Йорк.

С самого начала сезона "Викингов" нам показывают схожесть Ивара и Хехмунда. Они оба считают свою сторону единственно правильной, подкрепляя свои мысли верой. Вот только не понятно, как сакс смирится с тем, что его бог не дает ему достаточно сил для победы над захватчиками его родной земли. В связи с этим возникает вопрос, а не нарушит ли это веру Хехмунда.

Между тем старший сын Рагнара продолжает путешествие по Каиру. Бьерн Железнобокий и Хальвдан нанялись телохранителями. По дороге им предстоит узнать много тайн и хитросплетений местной политики. Однако они оказываются на волоске от казни.

Между тем Флоки возвращается в Каттегат, чтобы рассказать людям о новой стране. Большинство жителей рады его возвращению, однако есть и те, кто не хотят видеть изобретателя в городе. Да и сам Флоки находит много странного в Каттегате. Лагерта отстаивает свое право на трон, а рядом с городом кружит ее противник.

Приехавший в Каттегат ранее Убба находит общий язык с Флоки. Они рассказывают друг другу новости и все больше сближаются.

Фото и видео: трейлер серии