"Викинги", 5 сезон: 3 серия выходит в переводе, сыновья Рагнара разбивают англичан в Йорке

В эту среду, 6 декабря, выходит новая 3 серия 5 сезона исторического сериала "Викинги". Смотреть ее в переводе можно будет через несколько часов после официальной премьеры.

Епископ Хеахмунд подступает к Йорку, захваченному викингами. Ему и английским силам пришлось отступить от северян, чтобы вернуть власть в городе. Трейлер начинается с Хеахмунда, толкающего речь перед армией. Он говорит, что ему было видение, в котором все языческие северяне умерли.

Солдаты входят в город ночью для скрытности. Однако под контроль город им взять не удастся. Так как в центре Йорка их ждет орда викингов. Начинается серьезное сражение. В нем Хеахмунд сталкивается с Иваром Бескостным. Еписком кричит, что бог царствует над язычниками. Но младший сын Рагнара дает ему самый красноречивый ответ: он демонически смеется. Мрачности ему добавляет кровь, стекающая по лицу.

Старший же сын Рагнара отправился в путешествие, о котором и мечтал. Бьорн уплыл в Средиземное море с группой единомышленников. Они решили исследовать внешние регионы. Викинг уверен, что его отец воспользовался бы этой возможностью. Путешествую по пустыне на лошади, викинги натыкаются на город. Внутри их ждет удивительные вещи, рынок с экзотическими вещами.

Флоки же продолжает свое загадочное путешествие. Он нашел таинственную землю, а сейчас пытается понять, чего же хотят от него боги.

Убба присоединяется к Лагерте. В трейлере мелькают кадры, где они вместе пьют, сидя на троне. Это не может нравиться его братьям. Ивар и Хвитсерк все еще хотят отомстить женщине за убийство их матери.

Фото и видео: трейлер серии