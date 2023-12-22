Более 1,7 трлн рублей разместили на вкладах в Сбере жители Северо-Запада в 2023 году

Из них 934 млрд рублей составил объём по Санкт-Петербургу.

По итогам 2023 года жители Северо-Запада разместили на вкладах Сбера более 1,7 трлн рублей, из них 934 млрд рублей составил объём по Санкт-Петербургу, 120 млрд – Ленинградская область, на третьем месте по СЗФО – Архангельская и Мурманская области. Об этом на ежегодной пресс-конференции по итогам 2023 года сообщил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

Всего за прошлый год срочные вклады в Северо-Западном банке Сбербанке открыли 2,3 млн раз, на петербуржцев пришлось 43% от всего количества. Средняя сумма вклада выросла в среднем на 14 процентов.

В прошлом году жители Северо-Западного региона предпочитали делать вложения в Сбере онлайн. Так, в цифровых каналах банка открыли 62% всех вкладов. В технологических лидерах – Санкт-Петербург и Мурманск, где семь вкладов из десяти оформлено через Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Повышенный спрос на срочные вклады Сбера, в первую очередь, обусловлен улучшением условий и ростом процентных ставок по ним.

В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении.

Вклады – это денежные средства, размещенные в банке на определенный срок для получения дохода. По окончании срока действия вклада клиент получает вложенные средства с процентами. Условия (первоначальная сумма, срок, валюта, % ставка, возможность совершения операций) зависят от выбранного предложения и указываются в договоре.

Фото: пресс-служба Сбера