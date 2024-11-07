  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:43
88
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке показали накупавшуюся выдру Мишель

0 0

Благодаря своей уникальной шубке эти животные чувствуют себя хорошо даже в холодной воде.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 7 ноября показали, как выдра Мишель вытирается после купаний. 

Благодаря своей уникальной шубке эти животные чувствуют себя хорошо даже в холодной воде. Их шерсть состоит из остевых волосков и мягкого подшерстка. 

Остевые расположены так близко друг к другу, что во время плавания зверька ни одна капля воды не проникает к подшерстку, который остается сухим и помогает сохранять тепло. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Так, у человека в среднем на голове 300 волос на квадратный сантиметр, а у выдр – 40 тыс. штук. 

Ранее в учреждении показали трапезу европейских бобров. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: выдра, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии