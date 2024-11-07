В Ленинградском зоопарке показали накупавшуюся выдру Мишель

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 7 ноября показали, как выдра Мишель вытирается после купаний.
Благодаря своей уникальной шубке эти животные чувствуют себя хорошо даже в холодной воде. Их шерсть состоит из остевых волосков и мягкого подшерстка.
Остевые расположены так близко друг к другу, что во время плавания зверька ни одна капля воды не проникает к подшерстку, который остается сухим и помогает сохранять тепло.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Так, у человека в среднем на голове 300 волос на квадратный сантиметр, а у выдр – 40 тыс. штук.
Ранее в учреждении показали трапезу европейских бобров.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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