Роспотребнадзор дал петербуржцам рекомендации по выбору сыра

Специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу подготвили рекомендации по правильному выбору сыра. Советы ведомства упростят покупателям задачу при выборе качественного продукта среди широкого ассортимента представленных в торговых сетях сыров.
В Роспотребнадзоре объяснили разницу между сыром и сырным продуктом. Сыр определяется как традиционный молочный продукт, произведённый из натурального молока с соблюдением классических технологических подходов. Сырный продукт представляет собой молокосодержащую продукцию, изготавливаемую по аналогичной технологии, но содержащую растительные масла и жиры.
Кроме того, эксперты перечислили виды сыров:
Копчёные – проходят специальную обработку дымом;
Мягкие, полутвёрдые, твёрдые и сверхтвёрдые – отличаются структурой и физическими свойствами;
Рассольные – созревают и хранятся в рассоле;
С плесенью – создаются с участием особых штаммов плесени;
Слизневые – формируются с использованием специфических слизистых бактерий.
Перед покупкой рекомендуется внимательно изучать маркировку товара, проверять наименование продукта и ознакомиться с составом ингредиентов, размещённых на упаковке. Предпочтительно выбирать сыр, упакованный непосредственно на производстве. Настоящий сыр изготавливается из свежего коровьего молока, сливок, соли, натуральных ферментов и пищевых добавок естественного происхождения. Процесс созревания качественных сортов длится обычно от 30 до 60 суток. Натуральный сыр отличается богатым содержанием белков, витаминов и полезных микроэлементов, хорошо усваиваемых организмом.
Признаки качества сыра включают:
Однородную поверхность среза без пустот и трещин;
Тонкую, гладкую корочку, покрытую защитной оболочкой;
Приятный аромат, характерный именно для сыра, без посторонних запахов:
Цвет от светлого до кремово-желтоватого оттенка, упругую и плотную консистенцию.
