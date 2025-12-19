Роспотребнадзор дал петербуржцам рекомендации по выбору сыра

Советы ведомства упростят покупателям задачу при выборе качественного продукта среди широкого ассортимента представленных в торговых сетях сыров.

Специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу подготвили рекомендации по правильному выбору сыра. Советы ведомства упростят покупателям задачу при выборе качественного продукта среди широкого ассортимента представленных в торговых сетях сыров.

В Роспотребнадзоре объяснили разницу между сыром и сырным продуктом. Сыр определяется как традиционный молочный продукт, произведённый из натурального молока с соблюдением классических технологических подходов. Сырный продукт представляет собой молокосодержащую продукцию, изготавливаемую по аналогичной технологии, но содержащую растительные масла и жиры.

Кроме того, эксперты перечислили виды сыров:

Копчёные – проходят специальную обработку дымом;

Мягкие, полутвёрдые, твёрдые и сверхтвёрдые – отличаются структурой и физическими свойствами;

Рассольные – созревают и хранятся в рассоле;

С плесенью – создаются с участием особых штаммов плесени;

Слизневые – формируются с использованием специфических слизистых бактерий.

Перед покупкой рекомендуется внимательно изучать маркировку товара, проверять наименование продукта и ознакомиться с составом ингредиентов, размещённых на упаковке. Предпочтительно выбирать сыр, упакованный непосредственно на производстве. Настоящий сыр изготавливается из свежего коровьего молока, сливок, соли, натуральных ферментов и пищевых добавок естественного происхождения. Процесс созревания качественных сортов длится обычно от 30 до 60 суток. Натуральный сыр отличается богатым содержанием белков, витаминов и полезных микроэлементов, хорошо усваиваемых организмом.

Признаки качества сыра включают:

Однородную поверхность среза без пустот и трещин;

Тонкую, гладкую корочку, покрытую защитной оболочкой;

Приятный аромат, характерный именно для сыра, без посторонних запахов:

Цвет от светлого до кремово-желтоватого оттенка, упругую и плотную консистенцию.

Фото: Freepik (jcomp)