В Иркутске члены ОПГ, которые занималась вымогательством и похищением людей, пойдут под суд

Следком опубликовал видео следственных действий, где члены банды рассказывают о своих преступных деяньях.

В Иркутске завершено расследование громкого дела преступной банды, которая вымогала деньги и похищала людей.

Сообщается, что в 2016 году была создана криминальная группировка, участниками которой стали мужчины от 22 до 41 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 16 эпизодов преступлений: создание банды, участие в банде, вымогательство, совершенное организованной группой, вымогательство, совершенное организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью, вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное организованной группой, с применением оружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой, похищение человека, совершенное организованной группой, в отношении 2 лиц, незаконные хранение и ношение оружия.

В рамках предварительного следствия, участники банды заявляли, что они боролись с незаконным оборотом наркотических средств. Это в ходе расследования уголовного дела не подтвердилось.

В ходе предварительного следствия установлено, что лидер банды преследовал цель нападения на граждан с целью вымогательства у них денежных средств в крупном и особо крупном размерах, применяя при этом насилие и огнестрельное оружие. Следствием установлено, что у одного из потерпевших лидер требовал не только единоразовую крупную сумму денег, но и ежемесячную оплату ему и членам его банды в размере 50 тыс. рублей. СУ СК РФ

Следствием установлено, что преступники действовали жестоко и хладнокровно. Так в одного из ранее знакомых они произвели несколько выстрелов из травмата, нанесли затем множественные ножевые ранения, а затем жестоко избили.

В 2017 году банда была вычислена, все участники задержаны. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы дела составили 91 том, следователями СКР допрошено около 250 человек, проведено 60 различных судебных экспертиз. Доказательная база следствием собрана в полном объеме и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: СУ СК РФ