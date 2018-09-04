Клаудио Маркизио записал видеообращение к фанатам "Зенита"

Маркизио дебютирует за "Зенит" в игре против московского "Локомотива" 23 сентября.

Футбольный клуб "Зенит" опубликовал в своем Twitter обращение новичка Клаудио Маркизио.

Всем привет, я –Клаудио Маркизио. Горжусь, что стал игроком "Зенита". Увидимся в Санкт-Петербурге. Волна идет обратился к болельщикам футболист

Напомним, что "Зенит" объявил о подписании бывшего хавбека "Ювентуса" в понедельник, 3 сентября. РФС разрешил дозаявить футболиста после закрытия трансфертного окна, благодаря его статусу свободного агента. Срок соглашения с хавбеком расчитано на два года, за каждый из которых он заработает 6,5 млн евро за сезон. Таким образом новоиспеченный зенитовец стал самым высокооплачиваемым всей Премьер-лиги.

Предположительно, Маркизио дебютирует за "Зенит" в игре против московского "Локомотива" 23 сентября.

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Видео: twitter.com/zenit_spb