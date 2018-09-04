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Клаудио Маркизио записал видеообращение к фанатам "Зенита"

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Маркизио дебютирует за "Зенит" в игре против московского "Локомотива" 23 сентября. 

Футбольный клуб "Зенит" опубликовал в своем Twitter обращение новичка Клаудио Маркизио.

Всем привет, я –Клаудио Маркизио. Горжусь, что стал игроком "Зенита". Увидимся в Санкт-Петербурге. Волна идет

обратился к болельщикам футболист

Напомним, что "Зенит" объявил о подписании бывшего хавбека "Ювентуса" в понедельник, 3 сентября.  РФС разрешил дозаявить футболиста после закрытия трансфертного окна, благодаря его статусу свободного агента. Срок соглашения с хавбеком расчитано на два года, за каждый из которых он заработает 6,5 млн евро за сезон. Таким образом новоиспеченный зенитовец стал самым высокооплачиваемым всей Премьер-лиги. 

Предположительно, Маркизио дебютирует за "Зенит" в игре против московского "Локомотива" 23 сентября. 

Ранее на Piter.TV: Дзюба станет капитаном сборной России в матче Лиги наций против Турции

Видео: twitter.com/zenit_spb

Теги: зенит , клаудио маркизио
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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