Появилось новое видео из Химок, где загорелось офисное здание

В сети появляются все новые кадры масштабного пожара в Химках.

Сегодня утром, 16 февраля, в Химках произошел масштабный пожар.

В 8 часов 5 минут на диспетчерский пульт спасательных служб поступило сообщение о возгорании по адресу: Московская область, городской округ Химки, Вашутинское шоссе, дом 24Б. Офисное строение, трехэтажное, метало-каркасное, кровля металлическая двухскатная, размер здания 150х50 кв.м.

В 9 часов 17 минут пожар был локализован. Привлекаемые силы и средства 65 человек и 19 единиц спецтехники, в том числе от МЧС 47 человек и 13 единиц техники. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Для забора проб воздуха на определение ПДК к месту происшествия направлены специалисты.

В социальных сетях появляются все новые кадры масштабного пожара. На видео видно, что здание горит посередине, а пламя охватило все этажи здания.

Видео: ВК, Андрей Мойса, Химки меняются