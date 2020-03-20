Утро мартовской пятницы в Петербурге дополнил снегопад

На дорогах из-за мокрого снега возможна гололедица.

В Петербурге утро пятницы началось со снегопада. Видео с весенними капризами природы Piter.TV прислали читатели.

По прогнозу синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в течение дня в Петербурге будет идти снег, но в какой-то момент на небе покажется и солнце. Воздух прогреется до +3 градусов. На дорогах из-за мокрого снега возможна гололедица, поэтому пешеходам и водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Самая низкая температура в Петербурге 20 марта была зафиксирована в 1942 году, тогда столбик термометра опустился до -26 градусов, самым теплым этот день был в 1990 году – плюс 11 градусов.

Видео: Piter.TV