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Утро мартовской пятницы в Петербурге дополнил снегопад

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На дорогах из-за мокрого снега возможна гололедица.

В Петербурге утро пятницы началось со снегопада. Видео с весенними капризами природы Piter.TV прислали читатели. 

По прогнозу синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в течение дня в Петербурге будет идти снег, но в какой-то момент на небе покажется и солнце. Воздух прогреется до +3 градусов. На дорогах из-за мокрого снега возможна гололедица, поэтому пешеходам и водителям стоит быть внимательнее на дорогах. 

Самая низкая температура в Петербурге 20 марта была зафиксирована в 1942 году, тогда столбик термометра опустился до -26 градусов, самым теплым этот день был в 1990 году – плюс 11 градусов. 

Видео: Piter.TV

Теги: погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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