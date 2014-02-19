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Mitsubishi догнал трамвай на Заневском проспекте

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Как сообщили очевидцы, авария не мешает проезду, но водителя Mitsubishi увезли на скорой.

В Петербурге на Заневском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi и трамвая. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Судя по кадрам, водитель, пока по неизвестным причинам, въехал в трамвай и после этого остановился. Автомобиль имеет видимые повреждения. 

Как сообщили очевидцы, авария не мешает проезду, но водителя Mitsubishi увезли на скорой.

Также 7 июня мотоциклист протаранил припаркованный автомобиль на улице Савушкина.

Видео: Piter.tv

Теги: mitsubishi, заневский проспект
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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