В Петербурге на бизнес-завтраке обсудили социальную ответственность застройщиков

Работа ответственных застройщиков помогает городу решать вопрос дефицита социальной инфраструктуры.

Социальную ответственность застройщиков обсудили участники бизнес-завтрака в рамках конкурса "Доверие потребителя". Девелоперы из Санкт-Петербурга и Ленобласти поделились опытом строительства соцобъектов и благотворительных программ. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Работа ответственных застройщиков помогает городу решать вопрос дефицита социальной инфраструктуры. Новые кварталы прирастают школами и детскими садами, как по Адресной инвестиционной программе, так и в рамках работы инвесторов.

А некоторые социальные проекты повышают привлекательность строительной профессии среди молодежи.

Мы создали Центр современного строительства в нашем офисе на Грибалевой, дом 9, который на 800 квадратных метров показывает строительство дома с момента проектирования и геодезических работ до ввода объекта в эксплуатацию и готового шоу-рума. Мы работаем с высшими учебными заведениями, порядка 17 учебных заведений, с которыми мы сотрудничаем, и ежемесячно проходят более 500 экскурсий в нашем Центре современного строительства, безусловно, абсолютно бесплатно. Анжелика Альшаева, коммерческий директор ГК КВС

В финал конкурса "Доверие потребителя" вышло 65 проектов, эксперты оценивают в том числе их работы над социальными проектами.

Видео: портал "Строительный Петербург"