Момент падения с высоты двух военных во время шоу в Колумбии попал на видео

Заместитель главного технического специалиста и техник-специалист скончались на месте.

Момент падения с большой высоты двух военных в Колумбии попал на видео. В городе Медельин проходила воздушная часть парада. Об этом сообщило радио Caracol.

На кадрах видно, как по небу летит вертолет, к которому на тросе прикреплен флаг Колумбии, там же находились и двое военнослужащих. В какой-то момент трос оборвалась и мужчины упали с большой высоты. Оба скончались на месте.

ВВС Колумбии выразили соболезнования родным и близким погибших. Погибшими оказались заместитель главного технического специалиста Хесус Москера и техник-специалист Гамбоа Рикарте.

Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее очевидец снял на видео момент падения самолета на жилые дома в Пакистане.

Видое: Twitter/ Caracol