Момент падения с высоты двух военных во время шоу в Колумбии попал на видео

Момент падения с большой высоты двух военных в Колумбии попал на видео. В городе Медельин проходила воздушная часть парада. Об этом сообщило радио Caracol.
На кадрах видно, как по небу летит вертолет, к которому на тросе прикреплен флаг Колумбии, там же находились и двое военнослужащих. В какой-то момент трос оборвалась и мужчины упали с большой высоты. Оба скончались на месте.
ВВС Колумбии выразили соболезнования родным и близким погибших. Погибшими оказались заместитель главного технического специалиста Хесус Москера и техник-специалист Гамбоа Рикарте.
Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.
Ранее очевидец снял на видео момент падения самолета на жилые дома в Пакистане.
Видое: Twitter/ Caracol
Обсуждение ( 0 )