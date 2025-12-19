Во всех петербургских МФЦ можно получить ленточку Ленинградской Победы

Данная акция приурочена к важным историческим событиям: 18 января исполнилось 83 года со дня прорыва блокады Ленинграда, а 27 января горожане отметят 82-летие полного освобождения города от вражеской оккупации.

С 19 января в многофункциональных центрах оказания госуслуг "Мои документы" (МФЦ) Санкт-Петербурга стартовал бесплатный раздачу памятных ленточек Ленинградской Победы. Всего в рамках акции планируется распространить 60 тысяч экземпляров символической ленты.

Данная акция приурочена к важным историческим событиям: 18 января исполнилось 83 года со дня прорыва блокады Ленинграда, а 27 января горожане отметят 82-летие полного освобождения города от вражеской оккупации.

Цветовая гамма ленточки соответствует оттенкам колодки медали "За оборону Ленинграда", вручённой героям-защитникам и жителям осаждённого города. Оливковый оттенок символизирует саму Победу, а зелёный — жизнь и возрождение. Данный символ служит напоминанием о мужестве ленинградцев и уважением памяти подвигов участников обороны.

Ранее историки опубликовали письма ленинградцев бойцам после прорыва блокады в 1943 году.

Фото: Piter.TV