Мошенники придумали новую схему обмана студентов в Петербурге

По словам студентки Анастасии, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником деканата. Он сообщил, что она не будет допущена к сессии, если срочно не зарегистрируется на якобы обязательном для вузов сайте.

В разгар зимней сессии мошенники переключились на студентов, требуя от них пройти регистрацию на "специальном" сайте для допуска к экзаменам. Схему мошенничества описала заочница одного из вузов Петербурга в разговоре с "Фонтанкой".

По словам студентки Анастасии, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником деканата. Он сообщил, что она не будет допущена к сессии, если срочно не зарегистрируется на якобы обязательном для вузов сайте. Девушке дали ограниченное время для выполнения требования, что создало атмосферу спешки и паники.

Девушка начала регистрироваться, и ей пришел код в уведомлении. Не заметив, что это сообщение от "Госуслуг", она отправила звонившему скриншот с логином и кодом. Лишь потом поняла, что это был ключ для входа в личный кабинет "Госуслуг". Она сразу сменила пароль и включила оповещения о попытках входа.

Как выяснилось, сайт, на который ссылались злоумышленники, был настоящим, но предназначенным для абитуриентов, а не студентов. Он используется для подбора вузов и специальностей по результатам ЕГЭ, что помогло обманщикам сделать схему более правдоподобной.

Будьте бдительны и осторожны: нужно внимательно проверять ссылки, уточнять информацию и не передавать коды из СМС третьим лицам!

Недавно во Всеволожске несовершеннолетняя передала мошенникам 7,6 миллиона рублей семейных сбережений.

Фото: unsplash