Вице-губернатор Княгинин рассказал о подготовке петербургских студентов

Эфир радиостанции "Радиоклуб на Карповке" был посвящён Дню преподавателя высшей школы, отмечающемуся 19 ноября. Одним из гостей программы выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, пишет "Петербургский дневник".

Ведущие поинтересовались у Владимира Николаевича, помнит ли он своих учителей из высшего учебного заведения. Он ответил, что отлично помнит преподавателей юридического факультета бывшего Ленинградского государственного университета имени Жданова, таких как профессора Королев, Дрейшев и Каск. Со временем он осознал, насколько велико было значение этого поколения педагогов, многие из которых в юности добровольно отправились на фронт, пережили тяжелые ранения, а позже посвятили жизнь науке и педагогике. Владимир Княгинин подчеркнул, что педагоги старшего поколения сохранили чувство оптимизма и глубокие познания вплоть до конца своей профессиональной деятельности.

В беседе Владимир Княгинин вспомнил, что, будучи аспирантом, он остро ощущал последствия войны, сказавшиеся на его семье, где два родных брата погибли, а отец был награждён медалью за добросовестный труд в военное время. Прошли десятилетия, и он понял значимость вклада этих людей в восстановление Ленинграда после разрушений военных лет.

Затем ведущий спросил гостя, привлекает ли сегодняшняя молодёжь профессию преподавателя вуза. Владимир Княгинин выразил мнение, что в высших учебных заведениях существует реальная потребность в молодых и высококвалифицированных преподавателях. Хотя дефицит кадров отсутствует, особую ценность представляют мотивированные и талантливые специалисты. Именно поэтому университеты разрабатывают специальные программы поддержки молодёжи, помогая молодым специалистам строить успешную карьеру. В качестве примера он упомянул реализацию федеральных проектов вроде "Приоритет-2030", "Проект 5-100" и "Передовые инженерные школы", стимулирующих привлечение талантов.

Продолжая разговор, Владимир Княгинин подробно описал проходящее событие — ежегодную Санкт-Петербургскую ассамблею молодых учёных и специалистов, которую организует город. Он назвал её важнейшим мероприятием, подводящим итоги года в научно-образовательной среде. В программе участвуют студенты, преподаватели и учёные разных университетов и институтов. Здесь представлены новейшие разработки, проводятся выставки технологий, робототехники и авиационной индустрии. Цель мероприятия — подчеркнуть достигнутые успехи и определить дальнейшие шаги в развитии научных и образовательных инициатив.

Подводя итог, Владимир Княгинин выразил уверенность, что реформа системы образования необходима и неизбежна, поскольку позволит подготовить выпускников, готовых эффективно решать практические задачи современного рынка труда.

Фото: ВКонтакте / Владимир Княгинин