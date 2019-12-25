В выходные дни Жилищная инспекция проведет выборочные проверки жилищного фонда

Особое внимание будет уделяться очистке дворовых территорий, уборке контейнерных площадок, вывозу мусора, состоянию контейнерных площадок.

В субботу, 5 марта, в пресс-службе Государственной жилищной инспекции сообщили, что в выходные дни инспекторы проведут мероприятия по контролю за содержанием придомовых территорий многоквартирных домов.

Инспекторы проводят контроль выполнения управляющими организациями, независимо от форм собственности. Также осмотрят содержание жилищного фонда города. Особое внимание уделят очистке дворовых территорий, уборке контейнерных площадок, вывозу мусора, состоянию контейнерных площадок.

В случае несвоевременного принятия мер управляющие компании и обслуживающие организации предупреждены об административной ответственности.

Фото: Piter.tv