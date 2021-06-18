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В Выборгском парке на берёзе выросла новая берёза
Сегодня, 13:18
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В Выборгском парке на берёзе выросла новая берёза

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Это явление называется реитерация.

Удивительное дерево снял фотограф Антон Кубышкин в Выборгском саду на Большом Сампсониевском проспекте. Снимки опубликованы в группе "Грибы и грибники СПб".

Антон Кубышкин заметил, что на берёзе выросла ещё одна берёза. Что это за явление, фотографу рассказали в пресс-службе Ботанического сада Петра Великого.

Это явление называется реитерация – самовоспроизведение архитектуры дерева из спящей почки в результате какой-то травмы побега. То есть ветка на дереве усохла, и проснувшаяся почка дала новый замещающий ствол.

пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Научный сотрудник Института геоэкологии РАН кандидат биологических наук Дмитрий Кулаков также отметил, что по сути, это и есть дерево, растущее из ветки.

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Фото: ВКонтакте/ Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышин)

Теги: береза, выборгский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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