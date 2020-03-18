Видео: Геннадий Орлов проверил медучреждения на готовность по коронавирусу

Геннадий Орлов рассказал о результатах эксперимента по обзвону медучреждений Выборгского района.

Глава районной администрации Геннадий Орлов провел эксперимент, о результатах которого рассказал участникам совещания по вопросу противодействия коронавирусу. Суть задачи была: для начала, дозвониться до местных больниц, представиться больным и узнать, как далее проходить лечение.

"Я почувствовал 37,4 температуру, что мне делать? Выборгская межрайонная больница — телефон ответил, нет вопросов. "Вызывайте скорую на дом или приходите к нам", — говорю дословно. Детская больница: "Вызывайте участкового педиатра на дом", и дали второй номер телефона. В скорую не звонил. Приморская: "Вызывайте скорую или приходите к нам", Рощинкая: "Вызывайте врача на дом".

Также Геннадий Орлов позвонил на горячую линию профильного комитета, где ему посоветовали вызвать участкового врача, предварительно спросив, посещал ли "больной" одну из опасных стран. На вопрос, можно ли сдать анализы, ответ был, что "только через два дня будут тест-пробы".



Глава Выборгского района Дмитрий Никулин обратил внимание на письмо от местной жительницы, которая попросила принять меры из-за долгого ожидания медпомощи.

"Она позвонила в приемную Южной поликлиники, если посветовали вызвать врача по телефону 67-001. Это, наверное, телефон какого-то колл-центра. Мне она подробно расписала, сколько она времени звонила. В итоге, первый звонок 8:02, в 10:07 все-таки удалось пообщаться, то есть два часа".

Видео: Piter.TV