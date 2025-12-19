В 2025 году более 3 тыс. питомцев прошли ветеринарный контроль в Пулково

Сейчас обязательным условием для допуска собак, кошек и хорьков на территорию ЕС стало предъявление специального теста на содержание антител против вируса бешенства.

В 2025 году через ветеринарный контроль в международном аэропорту Пулково прошло 3239 домашних животных, сопровождавших своих владельцев в зарубежные поездки. Статистика показала, что большинство из них составляли собаки (2070 особей) и кошки (1169 особей). Наиболее частые пункты назначения для путешествий с животными в прошедшем году включали Казахстан, Турцию, Грузию, Сербию, Узбекистан, Таиланд и Вьетнам. Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора уточнила, что с осени 2024 года усилились правила въезда домашних животных в государства Евросоюза.

Сейчас обязательным условием для допуска собак, кошек и хорьков на территорию ЕС стало предъявление специального теста на содержание антител против вируса бешенства.

Чтобы облегчить подготовку владельцев к зарубежным поездкам, Россельхознадзор создал удобный онлайн-ресурс с подробной инструкцией "Как путешествовать с животным за рубеж". Этот сервис позволяет заблаговременно ознакомиться с необходимыми процедурами вакцинации, обработки животного и оформления нужных ветеринарных документов.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора