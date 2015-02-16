В Лодейном Поле в 2026 году откроется ветеринарная станция

Действующая лодейнопольская лечебница находится в деревянном доме 1929 года постройки.

Современная ветеринарная станция откроется в Лодейном Поле в 2026 году. Управление строительства Ленинградской области заключило контракт на проектирование и строительство нового объекта на Республиканском тракте, рассказали в администрации 47 региона.

Правительство Ленобласти ведет системную и планомерную работу по созданию инфраструктуры и зданий для комфортной работы ветеринарной службы и областного агрокомплекса. Евгений Барановский, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области

Действующая лодейнопольская лечебница находится в деревянном доме 1929 года постройки, но помогает обслуживать и соседние населенные пункты.

Фото: правительство Ленобласти