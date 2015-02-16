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В Лодейном Поле в 2026 году откроется ветеринарная станция
Сегодня, 10:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Лодейном Поле в 2026 году откроется ветеринарная станция

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Действующая лодейнопольская лечебница находится в деревянном доме 1929 года постройки.

Современная ветеринарная станция откроется в Лодейном Поле в 2026 году. Управление строительства Ленинградской области заключило контракт на проектирование и строительство нового объекта на Республиканском тракте, рассказали в администрации 47 региона.

Правительство Ленобласти ведет системную и планомерную работу по созданию инфраструктуры и зданий для комфортной работы ветеринарной службы и областного агрокомплекса.

Евгений Барановский, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области

Действующая лодейнопольская лечебница находится в деревянном доме 1929 года постройки, но помогает обслуживать и соседние населенные пункты.

Фото: правительство Ленобласти 

Теги: ветеринарная служба, животные, лодейное поле
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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