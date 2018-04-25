Производители "молочки" и мяса в Петербурге готовятся к работе с электронной системой "Меркурий"

С 1 июля в России вступают в силу новые правила электронной сертификации продуктов животноводства.

С 1 июля 2018 года производители йогуртов, сыра, мясных изделий и другой животноводческой продукции начнут в обязательном порядке использовать электронную систему "Меркурий". Она объединит производителей продуктов, ветеринаров и чиновников для упрощенного формата сертификации продовольственных товаров. Об этом журналистам Piter.TV на пресс-конференции в Санкт-Петербурге рассказали представители Россельхознадзора.

Система электронной сертификации продуктов животноводства "Меркурий": что это, как работает и как зарегистрироваться?

Система будет осуществлять контроль за всем путем, который проходит животноводческая продукция от производства до покупателя. Закон о создании и использовании системы "Меркурий" был принят еще три года назад, однако обязательной эта разработка станет только с 1 июля 2018-го. Теперь все организации, связанные с оборотом пищевой продукции, должны зарегистрироваться в электронной базе. Чиновники уверяют: это снизит административные барьеры и сократит бумажную волокиту.

Чтобы зарегистрироваться в "Меркурии", надо написать заявление с электронной подписью в Московский центральный аппарат. "Россельхознадзора". Однако чиновники отмечают, что лучше отправить заявление на бумаге по почте или лично прийти в территориальное управление. Тогда инспектора "Россельхознадзора" сразу смогут подключить все необходимые площадки, на которых собственник осуществляет деятельность.

Заместитель руководителя Россельхознадзора по Санкт-Петербургу Олег Емцев рассказал Piter.TV, что за 2017 год в Северной столице и Ленобласти через "Меркурий" зарегистрировали свыше 10 000 документов. Любой может проверить действительность документации по конкретной партии творожков, колбас или молока. Что касается статистике по интеграции предприятий в "Меркурий", то по Санкт-Петербургу на данный момент в системе зарегистрировались 8 930 организаций - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (это 80% от общего числа игроков рынка).

По словам Олега Емцева, на данном этапе регистрация в "Меркурии" дается проще небольшим фирмам и частникам. Они не испытывают дискомфорта, потому что сопроводительные доументы оформляют в штатном режиме. Зато есть проблемы у крупных компаний из-за больших объемов производства и ассортимента продуктов.

Отметим, что "Меркурий" упростит работу проверяющих с импортной сельскохозяйственной продукцией.

В этой системе минимизирована возможность подмены и использования нелегальных ветеринарных сертификатов для импортной продукции. Груз, выходя из какой-нибудь страны, сразу попадает в "Меркурий". Ветеринарная служба этого государства предоставляет нам информацию о товарах, все сертификаты попадают в "Меркурий". Ольга Пантелеева, старший государственный инспектор

Регион активно готовится к переходу на электронную сертификации. За последнее время "Россельхознадзор" провел более 17 семинаров, последний состоялся19 апреля в рамках выствки пищевых продуктов в "Экспофоруме".