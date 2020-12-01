Проект разработан депутатами Законодательного Собрания и прошел согласование в Правительстве Санкт‑Петербурга.

В Петербурге более 460 тыс. ветеранов труда получат соцвыплаты. Об этом в пятницу, 30 апреля, на встрече с Героями Социалистического Труда и Героями Труда РФ сообщил губернатор города Александр Беглов.

Беглов отметил неоценимый вклад ветеранов труда в развитии города и воспитании молодёжи.

Для нас очень важны ваши инициативы. Особенно по увековечению памяти о Героях Труда и трудовых подвигах ленинградцев, по поддержке ветеранов. Алескандр Беглов, губернатор Петербурга.

Власти города также намерены оказать дополнительные меры поддержки 10969 работникам тыла и 460725 пенсионерам Петербурга и Ленобласти с большим стажем работы.

Мы договорились с Ленинградской областью, что будем учитывать общий стаж, не разделяя на город и область. 1 февраля 2021 года внесены соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт‑Петербурга. Александр Беглов.

На сегодняшний день в Северной столице проживают 37 Героев Труда.

Ранее мы писали, что петербургские ветераны получат выплату ко Дню Победы.

Фото: gov.spb.ru