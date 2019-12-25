Комитет по благоустройству получил сообщения о поваленных деревьях по 5 адресам

Порывы ветра достигают 20 м/с.

В дежурную службу комитета по благоустройства Петербурга к 09:00 14-го сентября поступило сообщение о пяти поваленных деревьях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о деревьях, которые упали на проезжую часть. Они упали на набережной реки Фонтанки, д.1, Приморском шоссе, д.47, Краснопутиловской ул., д.71, ул. Бабушкина, д.47 и в Виленском пер. на пересечении с Парадной ул. По факту поваленных деревьев больше.

Дорожные службы и садово-парковые предприятия приступили к расчистке улиц от упавших стволов. Сотрудников перевели в режим повышенной готовности днем 13-го сентября. Со вчерашнего дня закрыты сады, парки и скверы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за штормового ветра в Петербурге растет уровень воды.

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