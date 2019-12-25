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Комитет по благоустройству получил сообщения о поваленных деревьях по 5 адресам
Сегодня, 10:19
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Комитет по благоустройству получил сообщения о поваленных деревьях по 5 адресам

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Порывы ветра достигают 20 м/с.

В дежурную службу комитета по благоустройства Петербурга к 09:00 14-го сентября поступило сообщение о пяти поваленных деревьях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о деревьях, которые упали на проезжую часть. Они упали на набережной реки Фонтанки, д.1, Приморском шоссе, д.47, Краснопутиловской ул., д.71, ул. Бабушкина, д.47 и в Виленском пер. на пересечении с Парадной ул. По факту поваленных деревьев больше. 

Дорожные службы и садово-парковые предприятия приступили к расчистке улиц от упавших стволов. Сотрудников перевели в режим повышенной готовности днем 13-го сентября. Со вчерашнего дня закрыты сады, парки и скверы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за штормового ветра в Петербурге растет уровень воды. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: благоустройство, поваленные деревья, шторм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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