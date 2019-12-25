Весной 2021 года россиян ожидают скидки и акции на автомобили

Не все дилеры разделяют это мнение.

Уже с января 2021 года спрос на российском авторынке пойдет на спад, а значит, к весне автосалоны снова начнут предлагать скидки и акции на автомобили. К этому времени на складах ликвидируется дефицит, любую машину можно будет купить "из наличия". Об этом Autonews.ru рассказал гендиректор АО "Автодом" Андрей Ольховский.

Как пояснил автоэксперт, скидки и спецпредложения весной будут, но пока не понятно, от какой цены и от какой базы. Если в начале января цены вырастут на 4-5%, то спрос на некоторые модели существенно снизится. Выход из ситуации – дополнительные скидки.

Но есть и другое мнение – особенно популярные модели и комплектации будут в дефиците в силу перебоев с доступностью комплектующих, и тогда скидок не будет. Андрей Ольховский, гендиректор АО "Автодом"

Иное мнение высказал директор московского "Ауди.Авилон" Ренат Тюктеев. Он заявил, что ликвидировать дефицит дилерам удастся не раньше середины 2021 года, поэтому на существенные скидки рассчитывать не стоит.Такой же позиции придерживается и гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин.

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