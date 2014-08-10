Обманутая пенсионерка получит обратно 730 тыс. рублей в Петербурге

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. Телефонные мошенники убедили ее перечислить 730 тыс. рублей на "безопасный счет", рассказали 4 декабря в надзорном ведомстве.
Личность владельца банковского счета, на который была отправлена сумма, установлена. Им оказался дроп из Ростовской области. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с мужчины неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Требования удовлетворены. Когда решение суда вступит в законную силу, пенсионерка получит обратно похищенные средства.
Ранее на Piter.TV: задержан 18-летний дроп мошенников, которые похитили 600 тыс. рублей у пенсионерки из Кронштадта.
Фото: Piter.TV
