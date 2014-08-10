Обманутая пенсионерка получит обратно 730 тыс. рублей в Петербурге

Личность владельца банковского счета, на который была отправлена сумма, установлена.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. Телефонные мошенники убедили ее перечислить 730 тыс. рублей на "безопасный счет", рассказали 4 декабря в надзорном ведомстве.

Личность владельца банковского счета, на который была отправлена сумма, установлена. Им оказался дроп из Ростовской области. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с мужчины неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Требования удовлетворены. Когда решение суда вступит в законную силу, пенсионерка получит обратно похищенные средства.

Фото: Piter.TV