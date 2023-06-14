Росгвардейцы вернули матери потерявшуюся дочку во Всеволожске

Пропавшая находилась в квартире на Александровской улице, затем направилась в неизвестном направлении на самокате.

Росгвардейцы разыскали и вернули матери дочку, которая ушла из дома на прогулку во Всеволожске.

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером всем нарядам передали приметы семилетнего ребенка. Пропавшая находилась в квартире на Александровской улице, затем направилась в неизвестном направлении на самокате. Телефон девочка с собой не взяла.

Малышку нашли через 20 минут, она была доставлена в 128-й отдел полиции. Мать оперативно приехала за дочерью.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге уже четвертую неделю ищут 19-летнюю жительницу Колпино.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти