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Росгвардейцы вернули матери потерявшуюся дочку во Всеволожске
Сегодня, 15:29
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Росгвардейцы вернули матери потерявшуюся дочку во Всеволожске

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Пропавшая находилась в квартире на Александровской улице, затем направилась в неизвестном направлении на самокате.

Росгвардейцы разыскали и вернули матери дочку, которая ушла из дома на прогулку во Всеволожске. 

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером всем нарядам передали приметы семилетнего ребенка. Пропавшая находилась в квартире на Александровской улице, затем направилась в неизвестном направлении на самокате. Телефон девочка с собой не взяла. 

Малышку нашли через 20 минут, она была доставлена в 128-й отдел полиции. Мать оперативно приехала за дочерью. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге уже четвертую неделю ищут 19-летнюю жительницу Колпино. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: всеволожск, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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