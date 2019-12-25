Участники велопробега возложили цветы к стеле "Город воинской славы" в Выборге

Всего в велопробеге участие приняли более 80 человек

В Выборге 3 мая состоялся традиционный велопробег, посвященный 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нем приняли участие как юные, так и опытные велосипедисты – профессионалы и любители этого вида спорта. Всего в велопробеге участие приняли более 80 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Старт пробегу был дан на Красной площади. С наступающим Днем Победы и открытием велосезона 2021 года участников поздравил замглавы администрации Выборгского района Андрей Голобородько.

Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова призвала всех желающих присоединиться к международной акции "Письмо Победы". Нужно всего лишь написать теплые слова ветеранам Великой Отечественной войны. Письма героям передадут волонтеры. Подробнее об акции можно узнать на сайте волонтерыпобеды.рф.

После торжественной части велосипедисты колонной проследовали по улицам Выборга, финишировав на площади Выборгских полков, где возложили цветы к стеле "Город воинской славы".

После этого наиболее подготовленные участники отправились на второй этап - до поселка Подборовье.

Организаторами велопробега являются комитет спорта, культуры, молодежной политики администрации МО "Выборгский район", Федерация велоспорта Ленобласти, МБУ "ФСЦ "Фаворит".

Ранее в "Эрмитаж-Выборг" открылась выставка стекла XVI – начала XXI века.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО