В Светогорске уже этим летом появится велодорожка

Инициаторами развития велосистемы на приграничных территориях являются правительство Ленобласти, администрация Светогорского городского поселения и администрация города Иматра.

Веломаршрут, который свяжет Ленобласть и Финляндию, пройдет через Светогорск. Администрация Светогорского городского поселения рассказала, что уже этим летом город получит велодорожку. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мероприятия осуществляются в рамках Программы приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-2020" при участии РФ, Финляндии и ЕС. В Светогорске длина велодорожки составит более 4 километров. Затем ее проложат непосредственно к международному автомобильному пункту пропуска, где будет организована парковка для велосипедов, а также павильон, где велосипедисты смогут отдыхать.

Инициаторами развития велосистемы на приграничных территориях являются правительство Ленобласти, администрация Светогорского городского поселения и администрация города Иматра.

Фото: Piter.tv