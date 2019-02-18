Корпоративная социальная ответственность - будущее бизнеса

Участие российского бизнеса в благотворительности и развитии некоммерческих структур общества. Эти и другие вопросы обсуждались на конференции "Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов". Встреча представителей крупных российских компаний прошла 14 февраля в рамках проекта издания "Ведомости".

Технологии, которые нужнее денег. Ни один успешный благотворительный проект сегодня не работает без цифровых решений, а сама благотворительность трансформируется в программу социальных инвестиций. Несколько лет назад компания "Билайн" начала сотрудничество с поисковым отрядом "Лиза Алерт", создав горячую линию по поиску пропавших детей. Сегодня по всей стране запущен сервис sms-информирования о том, что рядом с вами, в вашем городе или районе, происходит поиск и помощь нужна прямо сейчас.

Мы хотим помочь отряду привлекать как можно большее количество людей на поиски. Потому что именно первые три часа, когда пропал человек – это то необходимое время, когда важно аккумулировать максимум ресурсов на спасательной операции. В том числе и человеческих, и тогда поиск с 95% вероятности станет успешным Евгения Чистова, руководитель по корпоративной социальной ответственности "ВымпелКом"

На деловом завтраке выступали не только коммуникационные, но и ИТ-компании, которые экспертизой, навыками и решениями повышают эффективность некоммерческих проектов. Так в прошлом году компания IBM помогла Датскому совету по беженцам сделать исследование, в результате которого стало понятно, каким образом будут строиться миграционные потоки.

Что сделал Датский совет: они проинтервьюировали большое количество людей, приехавших в эту страну по самым разным причинам, опросили их, собрали все эти данные. А решения, предоставленные нашей компанией помогли это проанализировать и сделать прогноз, как дальше все это будет выстраиваться. Ирина Ефремова-Гарт, руководитель направления корпоративное гражданство IBM Россия и СНГ

Корпоративная ответственность и опыт регионов – центральная тема конференции. Представители крупнейшего бизнеса рассказали о развитии территорий присутствия и влиянии на качество жизни в регионе. Однако устойчивое развитие невозможно без успешного взаимодействия бизнеса и власти, об этом в своем выступлении рассказал Максим Иванов – заместитель генерального директора "Кольской горно-металлургической компании".

Компания любая, как крупный бизнес, так и мелкий, она не может существовать в вакууме, не может создать отдельный заповедник и отдельные структуры. Поэтому устойчивого развития и тех целей, о которых мы на этой конференции сегодня говорим, можно добиться только во взаимодействии Максим Иванов, заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам "Кольская ГМК"

И если в моногородах, вопросы социального и медицинского обеспечения для компаний – необходимость, то в условиях рыночной экономики – корпоративная социальная ответственность синоним привлекательности и авторитета для бизнеса.

Говоря про Липецк, да это не градообразующее предприятие – это особая экономическая зона, это бешеная конкуренция на рынке труда, это близость Москвы, это говорит о том, что у молодежи, у которой возросли требования к качеству жизни. Разумеется, это риск оттока персонала. Разумеется, мы вынуждены, мы будем этим заниматься: повышением качества жизни и повышением конкурентоспособности рабочих мест на рынке труда. Татьяна Рожкова, руководитель направления социальная политика "НЛМК"

Компания МТС вообще решила сломать общепринятые рамки на рынке труда. Сегодня сотовый оператор активно привлекает сотрудников категории 50+.

Не секрет, что из всей армии пенсионеров, которые сейчас есть, а пенсионный возраст у нас сейчас сдвинулся, более чем 50% владеют уверенно всеми информационными системами, компьютерными технологиями, поэтому вопрос о том, что готовить кадры правильно продавать услуги целевой аудитории – это один из трендовых и важных вопросов для компании Елена Серегина, директор департамента корпоративной социальной ответственности "МТС"

Финансовая успешность любой компании зависит от эффективности: менеджмент, технологии, внутрикорпоративная культура и то, как относятся к бизнесу поставщики и потребители. А доверие как раз и основывается на устойчивом развитии – балансе экономических, социальных и экологических показателей.

Видео: Piter.TV