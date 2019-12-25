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В БДТ имени Товстоногова состоится вечер памяти "В семь часов вечера после войны"
Сегодня, 9:00
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В БДТ имени Товстоногова состоится вечер памяти "В семь часов вечера после войны"

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Артисты театра прочтут дневниковые записи и воспоминания о Дне Победы.

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова пройдет вечер, посвященный 80-летию Победы, под названием "В семь часов вечера после войны". Мероприятие состоится 7 мая на Основной сцене, сообщили в культурном учреждении. 

Артисты БДТ прочтут дневниковые записи и воспоминания о Дне Победы. 

Дневники воссоздают этот день, позволяют подключиться к нему и узнать, что происходит с человеком в момент события, которое меняет жизни всех людей – в день окончания войны и наступления мира. 

Елизавета Дороничева, постановщик вечера 

Кроме того, в вечере поучаствует Симфонический оркестр "Северная Симфония" Петербургского Государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Художественный руководитель – Фабио Мастранджело. 

Ранее мы рассказывали о том, что 450 адресов Петербурга украсят к празднованию Победы. 

Фото: пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова 

Теги: бдт имени товстоногова, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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