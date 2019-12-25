В БДТ имени Товстоногова состоится вечер памяти "В семь часов вечера после войны"

Артисты театра прочтут дневниковые записи и воспоминания о Дне Победы.

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова пройдет вечер, посвященный 80-летию Победы, под названием "В семь часов вечера после войны". Мероприятие состоится 7 мая на Основной сцене, сообщили в культурном учреждении.

Артисты БДТ прочтут дневниковые записи и воспоминания о Дне Победы.

Дневники воссоздают этот день, позволяют подключиться к нему и узнать, что происходит с человеком в момент события, которое меняет жизни всех людей – в день окончания войны и наступления мира. Елизавета Дороничева, постановщик вечера

Кроме того, в вечере поучаствует Симфонический оркестр "Северная Симфония" Петербургского Государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Художественный руководитель – Фабио Мастранджело.

Ранее мы рассказывали о том, что 450 адресов Петербурга украсят к празднованию Победы.

Фото: пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова