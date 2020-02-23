Вдова военного нашла гранату в квартире на Гражданском проспекте

На месте работали саперы.

Сегодня около 13 часов в дежурную часть Главного Управления Росгвардии Санкт-Петербурга поступило сообщение от жительницы города, которая нашла в вещах мужа похожий на гранату предмет, – сообщают в пресс-службе вневедомственной охраны Северной столицы.

В квартиру вдовы офицера запаса выехал наряд саперов ОМОН "Бастион", которые осмотрели найденный предмет и квалифицировали его как корпус учебной гранаты Ф-1. Вместе с ним в комплекте шла механическая часть запала (также предназначенная для учений).

Ничто из найденного в вещах погибшего военного опасности не представляло. Несмотря на это, сотрудники Росгвардии все равно утилизировали находку.

Ранее мы рассказывали. что в Северной столице пресекли деятельность преступной группы, которая занималась организацией нелегальной миграции иностранцев.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга