Кто такой Василий Сигарев: биография нового героя "вДудя"

Новым героем шоу "вДудь" стал драматург, кинорежиссер и сценарист Василий Сигарев. Piter.TV собрал краткие детали его биографии.

Василий Сигарев – российский драматург, кинорежиссер и сценарист, проекты которого получили международное признание. Пьесы автора идут на лучших сценических площадках мира, а кинокартины приносят престижные награды. Театральные критики называют его "живым гением".

Детство и юность Василия Сигарева

Будущий режиссер родился в январе 1977 года на Урале. В Верхней Салде прошли его детские и юношеские годы. Отец работал на заводе, мать – на птицефабрике. Уже в подростковом возрасте Василий писал наброски сценариев, хотел стать писателем, собирался поступить в Московский институт. Но не поехал из-за трудного материального положения в семье.

Он поступил в педагогический институт в Нижнем Тагиле, где проучился только до третьего курса. В 1997 году он становится студентом Екатеринбургского театрального института, где выбирает специальность "драматургия". Он попал на курс к актеру, сценаристу и драматургу Николаю Коляде.

В театральном вузе Василий пишет сценарии, пьесы, которые публикуют в журналах "Современная драматургия", "Урал" и других изданиях, выходящих в свет не только в России, но и на Западе. Его произведения переводили на польский, французский, английский, немецкий и сербские языки.

В 2000 году, когда сценарист учился на последнем курсе театрального вуза, он был удостоен премии "Дебют" за свою пьесу под названием "Пластилин". В том же году она была поставлена на фестивале "Любимовка", режиссером выступил Кирилл Серебренников.

В Великобритании имя Василия Сигарева становится все более известным. Его пьеса "Пластилин", поставленная английским режиссером Аланом Рикманом, идет на сцене знаменитого Лондонского театра Royal Court Theatre и пользуется огромным успехом.

Уже в 25 лет Василий Сигарев — широко признанный "уральский гений". После он пишет пьесы "Семья вурдалака", "Яма", "Замочная скважина" и другие. По этим произведениям режиссеры всего мира ставят спектакли.

Фильмы Василия Сигарева

Настоящее удовлетворение от творчества уральский драматург получил, не от театра, а когда на экраны начали выходить фильмы по его сценариям. В 2005 году был представлен первый кинопроект Сигарева "Продается детектор лжи".

Спустя 2 года начались съемки короткометражки "Сахар", в которой Сигарев выступил не только сценаристом, но режиссером и оператором. Фильм также стал первой работой актрисы Яны Трояновой в кино.

Дебютной полнометражной лентой Василия Сигарева как режиссера стала драма "Волчок". Эта картина, где в главной роли вновь появилась актриса Яна Троянова, принесла Сигареву не меньше популярности, чем несколькими годами ранее пьеса "Пластилин". Драма "Волчок" получила множество российских и международных наград.

В 2012 году Сигарев представил зрителям свою вторую картину — драму под названием "Жить". И снова выступил как сценарист и режиссер. Лента вновь получила множество наград, среди которых главный приз российского фестиваля "Кинотавр".

В 2015 Василий Сигарев порадовал поклонников новым творением — фильмом "Страна 03". На экраны фильм вышел в декабре 2015-го. В цензурированном варианте его показал канал ТНТ. В главной роли снялись Яна Троянова и Гоша Куценко.

Василий Сигарев и Яна Троянова

Встреча с актрисой Яной Трояновой оказалась для драматурга и режиссера судьбоносной. Знакомство состоялось в стенах екатеринбургского театра "Театрон", где служила Яна, а Василий был приглашен для постановки спектакля "Черное молоко". Тогда молодая актриса удивилась тому, что увидела не пожилого драматурга, а молодого мужчину.

Для Яны и Василия этот брак второй. От первого у режиссера подрастает дочь Елизавета. Общих детей у супругов нет. У них гражданский брак, свадьбу не играли. Как говорит Яна, "опечатывать" свои отношения они боятся: остался страх от неудачных законных браков.

Супруги считают, что у них совместное хобби – работа, к которой они относятся крайне серьезно. На съемочной площадке Троянова и Сигарев — актриса и режиссер, а не муж и жена.

Фото: Instagram/ @troyanovayana; Instagram/ @vasigarev

Видео: Instagram/ @yurydud; Facebook/ Василий Сигарев