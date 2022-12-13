В сети появился трейлер нового комедийного сериала "Бэби-тур"

Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 1 июня.

Комедийный сериал по сценарию драматурга и режиссера Василия Сигарева ("Страна Оз"), снятый режиссером Федором Стуковым ("Физрук"), выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 1 июня. Создатели опубликовали в социальных сетях презентационный ролик к проекту. Известно, что сюжет строится вокруг сотрудниц птицефабрики, которые живут в поселке Ливни в середине 2000-ых годов.Героиня по имени Зинаида (Анастасия Попова) подрабатывает продажей косметики, когда узнает от клиентки о том, что если родить ребенка на территории США, он автоматически получит американское гражданство. Женщина рассказывает об этом подруге Татьяне (Лина Миримская), сестре Геле (Анна Котова) и неформалке Кире (Мария Осипова).В результате группа решает забеременеть и отправиться в "тур". Для этого им приходится искать отцов, которые готовы на авантюру.

"Бэби-тур" — это вдохновляющая история о том, что у всех у нас есть малая родина, а также гимн русским женщинам, которые, несмотря ни на что, сохраняют способность любить и верить в будущее... описание сериала

В актерском составе заявлены Варвара Шмыкова ("Чики"), Дмитрий Куличков ("Майор"), Евгений Шумейко ("Женский приговор"), Виталий Даушев ("Мосгаз"), Валентин Самохин ("Оффлайн"). В одной из ролей зрители могут ждать известного российского хореографа Егора Дружинина. Сериал получил награду за "Оригинальный сценарий, а также выиграл номинацию "Оригинальная актриса" на фестивале стриминговых платформ Original+. Проект также получил дипломом в номинации "Специальный приз от жюри СМИ".

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Фото и видео: YouTube / kionru