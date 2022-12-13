На PlayStation Showcase продемонстрировали драматичный трейлер Final Fantasy 16

На PlayStation Showcase продемонстрировали драматичный трейлер японской RPG Final Fantasy 16. Разработчиком выступила компания Square Enix.
В опубликованном ролике показали завязку сюжетной линии. События развернутся в мире под названием Валистея. Также в трейлере показаны первые шаги главного героя Клайва Росфилда, которому предстоит борьба с жестокой судьбой.
Final Fantasy 16 выйдет 22 июня. Игра будет доступна пользователям PlayStation 5.
Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер игры Marvel"s Spider-Man 2.
Видео: YouTube / FINAL FANTASY
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