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Вышел геймплейный трейлер игры Marvel’s Spider-Man 2

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Игра выйдет осенью 2023 года.

Компания Sony представила геймплейный трейлер игры Marvel"s Spider-Man 2. Его показали на презентации PlayStation Showcase 2023.

На опубликованном 12-минутном ролике представлены основные персонажи и особенности игры. Помимо Венома в ней появятся еще два злодея: Крейвен-охотник и Ящер. Также сообщается, что у пользователей будет возможность переключаться и управлять симбиотом.

Marvel"s Spider-Man 2 является продолжением одноименной игры, вышедшей в 2018 году. Выход второй части состоится осенью 2023 года.

Ранее мы сообщали, что 505 Games показала на PlayStation Showcase трейлер Ghostrunner 2.

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel's spider man 2, геймплей, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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