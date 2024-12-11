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На Васильевском острове проверили ход строительства детских садов и поликлиники
Сегодня, 10:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Васильевском острове проверили ход строительства детских садов и поликлиники

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По итогам проверки специалисты отметили, что строительство идет в соответствии с графиком.

В Василеостровском районе прошла проверка строящихся социальных объектов. Специалисты "Управления строительными проектами" проинспектировали ход работ в детских садах и поликлинике, возводимых в новых жилых кварталах. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

На стройплощадке детского сада на 140 мест в ЖК "Морская набережная" продолжается монтаж инженерных систем и кладка стен. В расположенной рядом поликлинике на 800 посещений в смену ведутся фасадные работы, отделка помещений и установка коммуникаций.

Еще один детский сад на 245 мест строится в ЖК "Глоракс Сити Василеостровский". Здесь сейчас ведутся работы по кладке стен и возведению монолитного каркаса.

По итогам проверки специалисты отметили, что строительство идет в соответствии с графиком, а контроль качества работ будет продолжен.

Фото: Управление строительными проектами

Теги: васильевский остров, детский сад, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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