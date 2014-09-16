Петербуржец попытался отправить в Ригу в мешке Деда Мороза 18 тысяч евро и украшения

Контрабанду выявили при сканировании посылки

Новогодний мешок Деда Мороза с тремя пачками валюты и украшениями пытался отправить почтой в Ригу житель Петербурга. Контрабанду выявили при сканировании посылки, рассказали в ФТС России.

Вместе с заявленной в декларации одеждой в мешке инспекторы таможни нашли завернутые в фольгу пачки банкнот – 18 тысяч евро, а также 4 пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками, относящимися к группе тироидных средств. Товары направлены на экспертизу.

В действиях отправителя усматриваются признаки правонарушения по ч. 1 и ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до трехкратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Фото: ФТС России