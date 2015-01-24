Валерия Москаленко повысили. Он стал вице-губернатором

Валерия Москаленко назначили вице-губернатором Петербурга. Он будет курировать работу комитета по экономической политике и стратегическому планированию и Управления социального питания. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 21 июля.
Нынешний глава Комитета вступит в новую должность 25 июля.
Кроме того, полномочия расширятся у Николая Линченко. Теперь он будет также отвечать за деятельность комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по инвестициям. Последний комитет был под ответственностью Кирилла Полякова.
Подписывайтесь на нашу страничку в "ВКонтакте" и Telegram.
Фото: ВКонтакте / Валерий Москаленко
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все