Валерия Москаленко повысили. Он стал вице-губернатором

К новым обязанностям чиновник приступит со следующей недели.

Валерия Москаленко назначили вице-губернатором Петербурга. Он будет курировать работу комитета по экономической политике и стратегическому планированию и Управления социального питания. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 21 июля.

Нынешний глава Комитета вступит в новую должность 25 июля.

Кроме того, полномочия расширятся у Николая Линченко. Теперь он будет также отвечать за деятельность комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по инвестициям. Последний комитет был под ответственностью Кирилла Полякова.

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Фото: ВКонтакте / Валерий Москаленко