Промышленники Выборгского района обсудили организацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах

Участники заседания обсудили важность защиты от коронавируса работников предприятий, которые каждый день контактируют с большим количеством людей.

Состоялось заседание совета директоров производственной сферы Выборгского района. Вел его председатель Совета Александр Курбанов. В мероприятии принял участие и.о. главы районной администрации Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Валерий Савинов обратился с приветственным словом к присутствующим и поблагодарил руководителей промышленного комплекса за прочные деловые связи с органами власти, что способствуют не только развитию экономики, но и социальной стабильности в муниципальном образовании. Также и.о. главы районной администрации вручил благодарственное письмо от районной администрации советнику руководителя АО "Приборостроитель" Виктору Герасименко за достижение высоких показателей и большой вклад в социально-экономическое развитие Выборгского района.

Участники заседания обсудили важность защиты от коронавируса работников предприятий, которые каждый день контактируют с большим количеством людей.

Заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Выборгской межрайонной больницы Владимир Серов отметил, что массовая вакцинация – это единственный эффективный способ остановить пандемию. Он сообщил, что для удобства сотрудников предприятий по заявке от руководства на рабочее место выезжают бригады по вакцинации.

Работодатели отметили, что заинтересованы в организации данного процесса.

Помимо прочего, на совещании с информацией о проекте "Создание города-музея на территории исторического поселения федерального значения г. Выборг" выступил помощник главы районной администрации Олег Лиховидов. Он сообщил, что согласно графика реализованы первый и второй этапы проекта. В настоящее время начинаются работы по сохранению объектов культурного наследия. Олег Лиховидов уточнил, что градоформирующим объектом будет являться квартал Сета Солберга.

Две недели назад в администрации Выборгского района состоялась вакцинация сотрудников от коронавируса.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО