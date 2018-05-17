Стало известно, где будет проводиться вакцинация от COVID-19 со 2 августа в Выборге

Предварительной записи нет, вакцинация проводится в порядке живой очереди.

Со 2 августа вакцинация от коронавируса в Выборге будет проводиться в 2 прививочных пунктах. Информация об этом была опубликована на сайте Выборгской межрайонной больницы.

Прививку от коронавируса можно сделать в Городском доме культуры на проспекте Ленина, 20. Пункт работает в понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00. Второй пункт располагается в клубе "Дружба" на Спортивной улице, 11. График работы: вторник и четверг с 11:00 до 17:00.

Вакцинация проводится в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что промышленники Выборгского района обсудили организацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах.

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