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Более 10 тыс. человек ожидают вакцинации от коронавируса в Ленобласти
Сегодня, 10:57
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Более 10 тыс. человек ожидают вакцинации от коронавируса в Ленобласти

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За прошлую неделю прививку сделали более 5,5 тыс. человек, но темпы планируют наращивать.

В Ленинградской области вакцинацию от коронавируса проводят в 25 прививочных пунктах. На данный момент вакцинации ожидает более 10 тысяч местных жителей, сообщила пресс-служба правительства региона.

За прошедшую неделю прививку сделали более 5,5 тыс. человек. За последние дни в сутки вакцинируют по 2 тыс. человек. 

Область использовала выделенные дозы вакцины и для продолжения вакцинации нуждается в дополнительных поставках. Комитет по здравоохранению обратился в Минздрав РФ с просьбой об актуализации графика поставок вакцины от COVID-19 в регион.

Количество новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки составило 222. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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