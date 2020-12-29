Более 10 тыс. человек ожидают вакцинации от коронавируса в Ленобласти

В Ленинградской области вакцинацию от коронавируса проводят в 25 прививочных пунктах. На данный момент вакцинации ожидает более 10 тысяч местных жителей, сообщила пресс-служба правительства региона.
За прошедшую неделю прививку сделали более 5,5 тыс. человек. За последние дни в сутки вакцинируют по 2 тыс. человек.
Область использовала выделенные дозы вакцины и для продолжения вакцинации нуждается в дополнительных поставках. Комитет по здравоохранению обратился в Минздрав РФ с просьбой об актуализации графика поставок вакцины от COVID-19 в регион.
Количество новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки составило 222.
Фото: Piter.TV
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