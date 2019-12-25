В Петербурге начинается вакцинация от гриппа и пневмонии

Прививочные кабинеты поликлиник будут работать в 2 смены даже в выходные дни.

В Петербурге стартует вакцинация от гриппа и пневмонии. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Петербурга Александр Беглов.

Губернатор отметил, что сезонный грипп может усугубить течение любого заболевания, в том числе вызванного COVID-19. Особое внимание будет уделять группам риска (пожилые люди, педагоги, врачи, дети, люди с хроническими заболеваниями).

Прививочные кабинеты поликлиник будут работать в 2 смены даже в выходные дни. На данный момент в городе формируют выездные прививочные бригады, передвижные прививочные пункты, в том числе, возле метро. Студенты смогут сделать прививки в медпунктах своих вузов.

Фото: ВК/ Александр Беглов; pixabay