Лисовец: нерабочие дни доказали свою эффективность

В городе наблюдается плавное снижение новых случаев заболевания COVID-19.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Петербурге. По его словам, количество больных за последние четыре дня снизилось на 40% по сравнению с периодом до введения нерабочей недели.

Лисовец отметил, что сейчас снижается количество заболевающих COVID-19, количество госпитализаций, освобождаются койки. "Период нерабочих дней убедительно доказал свою эффективность", — сказал глава комздрава на пресс-конференции в "ТАСС" 19 ноября.

Напомним, нерабочие дни были введены с 30 октября по 7 ноября.

Фото: Piter.TV