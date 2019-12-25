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Лисовец: нерабочие дни доказали свою эффективность
Сегодня, 12:34
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Лисовец: нерабочие дни доказали свою эффективность

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В городе наблюдается плавное снижение новых случаев заболевания COVID-19.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Петербурге. По его словам, количество больных за последние четыре дня снизилось на 40% по сравнению с периодом до введения нерабочей недели.

Лисовец отметил, что сейчас снижается количество заболевающих COVID-19, количество госпитализаций, освобождаются койки. "Период нерабочих дней убедительно доказал свою эффективность", — сказал глава комздрава на пресс-конференции в "ТАСС" 19 ноября. 

Напомним, нерабочие дни были введены с 30 октября по 7 ноября. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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